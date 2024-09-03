КИЕВ, 3 сентября, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении Киева «бессрочно» удерживать захваченные в Курской области территории России, назвав это частью «победного плана» Украины.
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