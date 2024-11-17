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Эксперт предупредил о возможном размещении в Польше ядерных ракет США

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предупредил, что размещение системы противоракетной обороны Aegis Ashore на территории Польши откроет перед США возможность запускать боеголовки, оснащённые ядерным зарядом.

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