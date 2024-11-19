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Момент подрыва машины капитана Черноморского флота в Севастополе попал на видео

Момент подрыва машины капитана Черноморского флота в Севастополе попал на видео

Момент подрыва автомобиля с капитаном 1-го ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерием Транковским в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения.

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