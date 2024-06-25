Введение Евросоюзом очередного, 14-го, пакета санкций в отношении России прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин.
Михаил Хазин о новом пакете санкций Евросоюза: Это уже какая-то мистика
Комментарии
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тимур чагалидзе
Смею спросить, какое образование у вас?
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10 час.
Так будет
видимо тебе сподручнее лизнуть в ЖОПУ зелю...блесни языком
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9 час.
Раис Ситдиков
Когда евросоюз очнется от своих же санкций будет поздно, это конечно случится не скоро, потому что востанавливать гейропу будет некому - это будет анклав паразитирующих банд с экономикой мусорных стран. В свое время после Великой Отечественной войны Европу востанавливал СССР, а теперь все ляжет на жителей гейропы.
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2 час.
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