Михаил Хазин о новом пакете санкций Евросоюза: Это уже какая-то мистика

Раис Ситдиков

Когда евросоюз очнется от своих же санкций будет поздно, это конечно случится не скоро, потому что востанавливать гейропу будет некому - это будет анклав паразитирующих банд с экономикой мусорных стран. В свое время после Великой Отечественной войны Европу востанавливал СССР, а теперь все ляжет на жителей гейропы.