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Президент Беларуси министру здравоохранения: Надо сделать медицину народной - всем доступно, одинаково

Президент Беларуси министру здравоохранения: Надо сделать медицину народной - всем доступно, одинаково

Медицинские услуги в Беларуси должны быть доступными для всех граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад в Гродно министра здравоохранения Александра Ходжаева, сообщает БЕЛТА.

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