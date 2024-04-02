Президент Беларуси министру здравоохранения: Надо сделать медицину народной - всем доступно, одинаково

Медицинские услуги в Беларуси должны быть доступными для всех граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад в Гродно министра здравоохранения Александра Ходжаева, сообщает БЕЛТА.
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