Соединённые Штаты и Китай в один день направили в Санкт-Петербург своих представителей. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приехал обсуждать урегулирование на Украине, а премьер Госсовета Китая Ли Цян прибыл для переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, и журналист Брайан Макдональд счёл это символичным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Охота на Зеленско...
- J Расплата настигла...
- ГБ Зеленский боится ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым