Соединённые Штаты и Китай в один день направили в Санкт-Петербург своих представителей. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приехал обсуждать урегулирование на Украине, а премьер Госсовета Китая Ли Цян прибыл для переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, и журналист Брайан Макдональд счёл это символичным.