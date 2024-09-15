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РИА Новости: ВСУ в Курской области использовали технику из Франции и Австралии

РИА Новости: ВСУ в Курской области использовали технику из Франции и Австралии

Командир одного из отрядов российских войск с позывным "Аид" рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали почти все имеющиеся в наличие виды иностранной техники при нападении на Курскую область.

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