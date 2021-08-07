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Сердар АЗМУН: Главное забивать голы, а какой ногой - неважно

Сердар АЗМУН: Главное забивать голы, а какой ногой - неважно

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Краснодаром». — Сердар, поздравляем с победой и с дублем! Пять голов в первых четырех матчах сезона.

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