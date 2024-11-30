В рязанском училище ВДВ показали фильм об Алексее Мизюре

Он был верен своему делу до конца. О жизненном пути подполковника, военного наблюдателя Алексея Мизюры рассказали в новом документальном фильме «Звезды», который увидели курсанты высшего воздушно-десантного училища.
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