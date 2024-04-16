Жителей Ишима призвали срочно эвакуироваться из зоны подтопления

На реке Ишим зафиксирован критический подъем уровня воды.<strong>Жителям города Ишим Тюменской области в 06:00 прислали СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления из-за паводков.
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