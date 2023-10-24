За крупную взятку арестовали следователей по особо важным делам СКР

В Москве за взятку арестовали двух следователей по особо важным делам СКР Басманный суд Москвы арестовал двух следователей второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета России (СКР) по Московской области за взятки.