За крупную взятку арестовали следователей по особо важным делам СКР

В Москве за взятку арестовали двух следователей по особо важным делам СКР Басманный суд Москвы арестовал двух следователей второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета России (СКР) по Московской области за взятки.
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