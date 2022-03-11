Леонардо, вероятно, уйдет из «ПСЖ» летом. Аль-Хелайфи недоволен трансферами и ситуацией с Мбаппе

Леонардо, скорее всего, покинет пост спортивного директора «ПСЖ» по завершении сезона. Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи недоволен игрой некоторых футболистов клуба, над трансферами которых работал бразилец.

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