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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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56 школ региона частично перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ

56 школ региона частично перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ Согласно данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области наблюдается увеличение числа случаев заболевания ОРВИ среди учащихся.

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