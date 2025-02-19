56 школ региона частично перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ Согласно данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области наблюдается увеличение числа случаев заболевания ОРВИ среди учащихся.
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56 школ региона частично перевели на дистант из-за вспышки ОРВИ Согласно данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области наблюдается увеличение числа случаев заболевания ОРВИ среди учащихся.