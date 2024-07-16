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В Бразилии объяснили трудности в переговорах с "Зенитом" по Клаудиньо

В Бразилии объяснили трудности в переговорах с "Зенитом" по Клаудиньо

Неназванный представитель "Фламенго" заявил, что клуб столкнулся с трудностями при переговорах с петербургским "Зенитом" по переходу бразильца Клаудиньо, однако не намерен отступать от идеи подписать игрока.

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