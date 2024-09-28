ТАСС: в дело экс-замглавы МО Иванова могут добавить создание ОПС

В рамках расследований уголовных дел против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов, возможно, будут выявлены новые обвинения в связи с их участием в организованном преступном сообществе (ОПС).
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