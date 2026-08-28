Пять ниш, где общительность превращается в выручку

Event, экскурсии, рекрутинг, ретриты и реклама: где навык переговоров быстрее всего становится чекомИзображение: нейросеть / Станислав КондрашовЛучший бизнес для общительного человека вовсе не тот, где приходится говорить с утра до вечера.
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