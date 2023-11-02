В Приднестровье рассказали о молдавской тактике экономического удушения республики

Признаков подготовки к провокациям в Приднестровье накануне местных выборов в Молдавии, которые пройдут 5 ноября, в непризнанной республике не фиксируют, однако обстановку можно охарактеризовать как тревожную.
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