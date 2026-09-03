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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон приехал на своей «Феррари» F40 на Гран-при Италии, появившись в классическом костюме и пальто

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон приехал на автодром в Монце на F40 со своим номером 44. Семикратный чемпион «Формулы-1» недавно приобрел легендарный автомобиль «Феррари».

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