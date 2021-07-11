Парламент Крыма прокомментировал заявления Киева о депортации россиян с полуострова

Такие идеи могут высказывать только "неадекватные украинские политики, которые позорят свой народ". Такое заявление сделал глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.
Такие идеи могут высказывать только "неадекватные украинские политики, которые позорят свой народ". Такое заявление сделал глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.
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