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ИА Регнум

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Депутат ГД Камнев: оклады военных и силовиков проиндексируют на 4% с 1 октября

Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября проиндексируют на 4%. На такой же процент увеличатся пенсии военных пенсионеров, сообщил 9 сентября депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя комитета по контролю Георгий Камнев.

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