Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить вступление в НАТО Украины

Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен в понедельник, 12 мая, пообещал на дебатах в случае своего избрания не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс НАТО.
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