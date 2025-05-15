Как выглядит самый дорогой дом Краснодарского края. Его продают за 3 миллиарда рублей

Когда фирма ликвидировалась, Наталья устроилась работать в ЗАО «Москва Макдональдс» с зарплатой в 12,4 тысячи рублей, а позже — в обычный муниципальный детский сад, где, согласно открытым данным, ее доход составлял 412 тысяч рублей в месяц." Это что же за детсад, где платят 412 тысяч в месяц? Этим домом явно должна заняться прокуратура.

М

ММ

В году 1975 ездил с родителями в Абхазию. В Гудауте была дальняя родня. Дом и участок с виноградом. Кто не знает, дома на юге все были под один размер, не больше определенного. Так вот они продавали свой дом и участок за 450 ТЫСЯЧ советских рублей и переезжали в Крым, где покупали такой же дом и участок с виноградом за СЕМЬ (!!) тысяч рублей. Да, кстати, тогда на базаре в Сочи персик стоил 5 рублей за кг, а в Симферополе 70 копеек!