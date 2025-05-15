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Как выглядит самый дорогой дом Краснодарского края. Его продают за 3 миллиарда рублей

Как выглядит самый дорогой дом Краснодарского края. Его продают за 3 миллиарда рублей

В Хостинском районе Сочи выставлен на продажу самый дорогой дом Краснодарского края. Цена вопроса ровно 3 миллиарда рублей.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Когда фирма ликвидировалась, Наталья устроилась работать в ЗАО «Москва Макдональдс» с зарплатой в 12,4 тысячи рублей, а позже — в обычный муниципальный детский сад, где, согласно открытым данным, ее доход составлял 412 тысяч рублей в месяц.&quot;  Это  что  же  за  детсад, где платят  412  тысяч  в месяц? Этим  домом  явно  должна  заняться  прокуратура.
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Гена Саваторов
Зажралась Кубань со своими ценами. Даже при наличии больших денег не поеду туда. не могу кормить хапуг и халявщиков. Большое количество коррупции и криминала. Воруют и мило улыбаются.
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М
ММ
В году 1975 ездил с родителями в Абхазию. В Гудауте была дальняя родня. Дом и участок с виноградом. Кто не знает, дома на юге все были под один размер, не больше определенного. Так вот они продавали свой дом и участок за 450 ТЫСЯЧ советских рублей и переезжали в Крым, где покупали такой же дом и участок с виноградом за СЕМЬ (!!) тысяч рублей. Да, кстати, тогда на базаре в Сочи персик стоил 5 рублей за кг, а в Симферополе 70 копеек!
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7 час.
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