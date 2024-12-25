Сенатор Сергей Перминов объяснил, почему встреча лидеров стран СНГ прошла в Петербурге

Это подчеркивает неформальный характер встреч, способствующий установлению и поддержанию дружеских и деловых контактов В Ленинградской области в среду прошли важные международные встречи с участием президента России Владимира Путина.
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