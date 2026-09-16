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CEO Nakamoto: искусственный интеллект может ускорить принятие Bitcoin

CEO Nakamoto: искусственный интеллект может ускорить принятие Bitcoin

Генеральный директор Nakamoto Дэвид Бэйли заявил, что искусственный интеллект способен стать следующим механизмом распространения Bitcoin.

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