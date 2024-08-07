Педагогам предложили дать право на досрочную пенсию

В Госдуме отметили, что государство должно обеспечить педагогов достойным отдыхом Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий дать всем педагогам, независимо от их должности и места работы, право на досрочный выход на пенсию при стаже от 25 лет, сообщает РИА Новости.