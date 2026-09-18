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Спорт Уик-Энд

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Боярский отдал должное Соболеву: «Александр стал полностью своим в «Зените». А кто сыграл ключевую роль?

Боярский отдал должное Соболеву: «Александр стал полностью своим в «Зените». А кто сыграл ключевую роль?

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что Александр Соболев полностью стал своим в петербургском клубе после перехода из «Спартака».

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