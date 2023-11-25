Bloomberg: в Евросоюзе захотели смягчить предложения ЕК по санкциям против РФ

Дмитрий Гурин

"Ряд стран Евросоюза выступили с предложением смягчить антироссийские санкции. " ........................ ни ни ни не вздумайте отменять, Вы еще не до конца поняли в какое г...но вы руководители ЕС вляпались. Давайте подождем когда ваши народы вас в ваших кулуарах по рангам разложат и кому паяльник а кому и полевой телефон. Ну думаю там сами сообразят что веселее для публики. кастрация (отрезание яиц) или оскопление (отрезание всего висящего).