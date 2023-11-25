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Bloomberg: в Евросоюзе захотели смягчить предложения ЕК по санкциям против РФ

Bloomberg: в Евросоюзе захотели смягчить предложения ЕК по санкциям против РФ

Ряд стран Евросоюза выступили с предложением смягчить антироссийские санкции. Некоторые государства начали настаивать на отмене определенных ограничений, направленных на пресечение обхода мер против России через третьи страны, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Ряд стран Евросоюза выступили с предложением смягчить антироссийские санкции. &quot; ........................ ни ни ни не вздумайте отменять, Вы еще не до конца поняли в какое г...но вы руководители ЕС вляпались. Давайте подождем когда ваши народы вас в ваших кулуарах по рангам разложат и кому паяльник а кому и полевой телефон. Ну думаю там сами сообразят что веселее для публики. кастрация (отрезание яиц) или оскопление (отрезание всего висящего).
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