✅ В Крыму участники СВО в любой момент могут получить бесплатную юридическую помощь «Подписаны соглашения с Адвокатской палатой, также с Ассоциацией юристов.
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✅ В Крыму участники СВО в любой момент могут получить бесплатную юридическую помощь «Подписаны соглашения с Адвокатской палатой, также с Ассоциацией юристов.