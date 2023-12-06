Диалог на частоту: операторы смогут ускорить покрытие дорог быстрым интернетом

Операторы смогут ускорить покрытие дорог и небольших населенных пунктов быстрым интернетом. Власти в 2024 году планируют согласовать процедуры выделения связистам частот в диапазоне 700 МГц, узнали «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии