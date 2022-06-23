На нескольких улицах Тамбова временно отключат электричество

Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям города, что по информации АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики 23 июня временно будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.
Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям города, что по информации АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики 23 июня временно будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.
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