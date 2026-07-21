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Царьград

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«Запасной Трамп»: двойника президента США сняли за его спиной на лётном поле

«Запасной Трамп»: двойника президента США сняли за его спиной на лётном поле

Секретный «двойник» Трампа попал на видео у самолёта. Кем он оказался на деле.«Двойника» президента США Дональда Трампа случайно заметили возле президентского борта Air Force One после финала чемпионата мира по футболу.

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