«Запасной Трамп»: двойника президента США сняли за его спиной на лётном поле

Секретный «двойник» Трампа попал на видео у самолёта. Кем он оказался на деле.«Двойника» президента США Дональда Трампа случайно заметили возле президентского борта Air Force One после финала чемпионата мира по футболу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии