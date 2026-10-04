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Шоу-бизнес: «Я была пустым местом»: Чулпан Хаматова пожаловалась на открытую неприязнь к ней в Латвии

Шоу-бизнес: «Я была пустым местом»: Чулпан Хаматова пожаловалась на открытую неприязнь к ней в Латвии

Чулпан Хаматова дала развернутое интервью крупной заокеанской газете в котором посетовала на непростую жизнь, сложности в коллективе и отношения к ней в Латвии.

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