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TRENDYMEN

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Новый Hyundai Tucson 2027 выглядит так, будто его привезли из будущего

Новый Hyundai Tucson 2027 выглядит так, будто его привезли из будущего

Фото: Hyundai Есть автомобили, которые обновляют. Есть те, которые меняют поколение. А есть новый Hyundai Tucson — случай, когда знакомое имя вдруг появляется в кадре с таким лицом, будто его только что выгрузили из машины времени.

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Новый комментарий от пользователя
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ММ

Есть у Хундаев свои особенности, не дающие возможности доверять производителю. Было у меня два разных и у друга внедорожник.. В плюсах- необычайно удобная подсветка и внутреннее оборудование. В минусах - непредсказуемый расход топлива ( и официалы, говорящие, что мы вам расход не обещали), и дохлая подвеска, которой хватает на 40 тысяч. После чего вплоть до замены стоек.