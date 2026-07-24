«Фенербахче» готов платить Леау 8 млн евро в год. «Милану» могут предложить до 50 млн евро с бонусами за вингера

« Фенербахче » заинтересован в трансфере вингера « Милана » Рафаэля Леау . Турецкий клуб может предложить 40 миллионов евро за переход футболиста сборной Португалии, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 50 миллионов евро.