«Фенербахче» готов платить Леау 8 млн евро в год. «Милану» могут предложить до 50 млн евро с бонусами за вингера

« Фенербахче » заинтересован в трансфере вингера « Милана » Рафаэля Леау . Турецкий клуб может предложить 40 миллионов евро за переход футболиста сборной Португалии, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 50 миллионов евро.
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