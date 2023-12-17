Переход с русского языка на украинский ударил по шоу-бизнесу Светланы Лободы

Украинская певица Светлана Лобода в интервью ВВС в Лондоне заявила, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за огромной аудитории, а также поклонников, якобы согласных с ее политической позицией.
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