Состоялся релиз милой песочницы с прокачкой, крафтом, строительством и пикс...

Состоялся релиз милой песочницы с прокачкой, крафтом, строительством и пиксельной графикой. В Steam у нее 26 тыс отзывовСостоялся релиз полной версии ламповой песочницы Core Keeper, которая больше двух лет находилась в раннем доступе Steam.
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