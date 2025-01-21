Жители Севера активно скупают антидепрессанты и успокоительные

Жители северных регионов страны за последний год увеличили количество покупок антидепрессантов и препаратов для снятия тревожности и психоэмоционального напряжения, сообщает пресс-служба сервиса Сбер еАптека.
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