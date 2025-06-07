Прогноз погоды на выходные 7-8 июня в Тульской области

«Тульские новости» предоставляют традиционный прогноз погоды на выходные - что ждет туляков 7 и 8 июня?«Тульские новости» предоставляют традиционный прогноз погоды на выходные - что ждёт туляков 7 и 8 июня? В Тульской области температура в выходные днём поднимется до 27-28 градусов, ночью опустится до 15-19.