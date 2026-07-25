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Царьград

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Депутат Госдумы рассказал о 25% надбавке к пенсии сельчанам

Депутат Госдумы рассказал о 25% надбавке к пенсии сельчанам

Депутат Николай Новичков сообщил, что пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве получат 25% надбавку к пенсии.

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