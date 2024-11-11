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«Видно, что дроны летят»: в Белгородской области на гражданские авто устанавливают системы РЭБ

«Видно, что дроны летят»: в Белгородской области на гражданские авто устанавливают системы РЭБ

Пример настоящего мужества демонстрируют жители приграничных районов Белгородской области. Ежедневно эти люди рискуют своими жизнями, доставляя предметы первой необходимость тем, кто не смог покинуть опасную территорию.

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