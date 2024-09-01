Сожрите друг друга: Порохоботы винят Зеленского в крахе ВСУ под Покровском

В течении нескольких месяцев всем было прекрасно понятно, что самый мощный удар ВС РФ будет нанесён на Покровском направлении, однако киевское руководство не только не готовилось к этому, но и перебрасывало туда недоукомплектованные подразделения мобилизованных.