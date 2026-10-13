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Царьград

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Полковник Макгрегор дал совет Путину: Ситуация в ЕС начнёт разваливаться. Подождите немного

Полковник Макгрегор дал совет Путину: Ситуация в ЕС начнёт разваливаться. Подождите немного

Нужно просто подождать Путину. И Евросоюз сам начнет разваливаться.Полковник армии США в отставке дал Путину совет: подождите, и ситуация в ЕС развалится сама собой.

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