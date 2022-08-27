ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 августа 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Код 1178 = Благодарите всех людей, которые встречаются на вашем Пути: добрых – за щедрость, а злых – за жизненные уроки = Во Вселенной нет белого и чёрного, нет плохого и хорошего, есть лишь наше отношение к происходящему =Всякий раз, когда в вашей Жизни происходило что-то хорошее, вы любили и пользовались позитивной силой Любви =Главное, относитесь с Любовью ко всему, что исходит из вашего разума, так как оно и будет вашей Реальностью = Душа человека отличается от Души животного тем, что она всегда настроена на «поглощение» и усваивание Новых Знаний =Если информация своевременна и уместна для вас, то Душа это почувствует в виде радости от познания Нового! =Если человек понимает, что он может умереть хоть сегодня, хоть завтра, то он начинает ценить каждый миг=Магнетические Поля, Электромагнитные Поля и Эфирные Поля - это всё проходит через тело человека = Научиться любить прекрасные творения человеческого Духа - музыку, живопись, архитектуру и т.