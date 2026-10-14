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Царьград

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В Новосибирске бабье лето сменили заморозки до −5 градусов

В Новосибирске бабье лето сменили заморозки до −5 градусов

В Новосибирске после завершения бабьего лета дневная температура опустилась до 0…+3 градусов, а ночью достигает −5.

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