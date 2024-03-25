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  • Сергей О
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Ирина Шейк поддержала россиян после теракта в «Крокусе»

Ирина Шейк поддержала россиян после теракта в «Крокусе»

Модель Ирина Шейк почтила память погибших в теракте в «Крокус сити холле» Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» Модель Ирина Шейк стала единственной зарубежной звездой, которая отреагировала на теракт в «Крокус сити холле».

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