Ирина Шейк поддержала россиян после теракта в «Крокусе»

Модель Ирина Шейк почтила память погибших в теракте в «Крокус сити холле» Больше новостей в сюжете: Теракт в «Крокусе» Модель Ирина Шейк стала единственной зарубежной звездой, которая отреагировала на теракт в «Крокус сити холле».