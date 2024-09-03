Инженерный класс в школе «Дмитровский» получил городской грант

Городской проект предпрофессионального образования «Инженерный класс в московской школе» в школе «Дмитровский» по итогам 2023–2024 учебного года признан успешно реализуемым и отмечен Грантом Департамента образования и науки города Москвы.
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