ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    И теперь спрашивается, а кто будет определять это хорошее поведение?Инклюзивный капит...
  • Татьяна Хлусова
    Так в чём же заключался смысл Вашего замечательно короткого текста из трёх слов о неких самоубийцах? Напомню ещё раз,...Женский садизм ка...
  • Татьяна Хлусова
    И в чём же здесь, по Вашему мнению, заключается моя фантазия?Женский садизм ка...

Нам грозят тотальной войной

Нам грозят тотальной войной

Нам грозят тотальной войной Владимир Малышев За ширмой «миролюбивых» заявлений Вашингтона НАТО готовится к «радикальным переменам» Во время состоявшегося недавно визита в Польшу президент США Джо Байден пытался изобразить из себя «миротворца».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх