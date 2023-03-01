Нам грозят тотальной войной Владимир Малышев За ширмой «миролюбивых» заявлений Вашингтона НАТО готовится к «радикальным переменам» Во время состоявшегося недавно визита в Польшу президент США Джо Байден пытался изобразить из себя «миротворца».