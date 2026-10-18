Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 18 октября 2026 года, провел в Манаме совместную пресс-конференцию с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом аз-Заяни и генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будайви.