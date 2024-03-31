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Почему в роддом не пускают беременных с маникюром

Почему в роддом не пускают беременных с маникюром

Позиция гинекологов однозначна — женщинам в положении нельзя красить ногти. Почему? Оксана Черная врач акушер-гинеколог клиники К+31 Заветное время встречи с малышом приближается, и будущая мама активно готовится к ней.

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