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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси может уйти из «Интер Майами» зимой – так считают букмекеры. «Барселона» – фаворит на подписание аргентинца

Букмекеры считают, что Лионель Месси может покинуть «Интер Майами» в зимнее трансферное окно. Наиболее вероятным считается возвращение нападающего в «Барселону» – на это дают коэффициент 4.

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